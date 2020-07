Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Ci aiuta tanto, non vuole perdere neanche un pallone e tira fuori il meglio da chiunque. Se non fai le cose per bene ti ammazza, lui è così e ha ragione a urlare quando fai qualcosa che non va. Impari tanto da lui, è un giocatore davvero importante”.