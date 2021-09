Bennacer: “Giocare con Tonali è bello. Vogliamo vincere sempre, due anni fa non era così”

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha commentato i temi a pochi minuti dalla gara con il Venezia a Dazn.

Queste le sue parole: “Due anni fa pareggiare contro la Juve era un successo, ora vogliamo vincere anche contro squadre così forti. È vero che stavamo perdendo ma abbiamo pareggiato bene e questo fa capire che squadra siamo, vogliamo vincere sempre”

Coppia con Tonali: “Per me è uguale, Sandro è un giocatore forte. Non abbiamo giocato molte volte insieme l’anno scorso ma dobbiamo far bene per aiutare la squadra”.

Venezia e Spezia, vietato perdere punti: “Sappiamo che sarà difficile ma dobbiamo fare tutto per vincere questa e la prossima partita”.

