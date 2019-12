Bennacer: “Daremo tutto contro l’Atalanta, sto acquistando fiducia e al Milan sto bene”

Il centrocampista del Milan, Ismaël Bennacer, è intervenuto sui canali ufficiali del club rossonero a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Atalanta: “Noi dobbiamo dare tutto, dopo andiamo in vacanza, ma ora siamo concentrati per finire bene quest’anno“.

Momento personale

“Ho fatto un po’ più di partite ora ed è la stessa cosa per me: voglio continuare a giocare bene, ma ora va meglio perché conosco di più i compagni e lo staff che lavora qui a Milanello. Ogni giocatore è uguale, certo che ho più affinità con qualcuno, ma parlo rido e scherzo con tutti. Sto imparando tante cose, quindi ho un po’ più di fiducia. Porto un po’ di più la palla quando ci serve, sennò provo a recuperare quando posso, provo a verticalizzare quando posso anche. Ma posso ancora aiutare di più la squadra. Contro il Sassuolo non ho fatto gol, per me era una grande occasione, queste cose non dobbiamo sbagliarle noi professionisti. Devo far vedere a tutti che posso fare meglio”.

Foto: Twitter Milan