Bennacer: “Abbiamo voglia di rivincita, Ibra mi aiuta a crescere. Non penso al futuro”

Ismael Bennacer, alla vigilia della gara contro il Lille, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole del centrocampista del Milan prima della sfida in Europa League: “A Napoli abbiamo vinto da squadra, ci siamo riusciti. E’ stato difficile. Rivincita? Ovvio, quando perdi 3-0 e c’è la gara di ritorno è normale che vuoi vincere. Futuro? Non penso a questo, al Milan sono felice, mi sento bene. Non penso alla clausola, non è il mio lavoro. E’ sempre un piacere giocare in Francia contro una squadra come il Lille, ma soprattutto giocarla con il Milan che è una grande squadra. Sto giocando bene e sto crescendo, un anno fa ero un giocatore diverso. Ibrahimovic mi fa diventare un giocatore migliore, chiede sempre molta professionalità e mi aiuta tanto.”

Foto: twitter personale