Benitez: “Tornare in Premier? Ora nessuna possibilità, ma in futuro mi piacerebbe”

Rafa Benitez, attuale allenatore del Dalian Yifang, negli ultimi giorni è stato accostato a diverse panchine della Premier League. Lo stesso Benitez, intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, si è espresso così: “Di sicuro mi piacerebbe ritornare in futuro, perché è un campionato che mi piace. Ora sono in Cina e hanno grande fiducia in me, si tratta di un’esperienza differente e la società vuole fortemente un cambio di prospettive: per me è una bella sfida, al momento per la Premier dico no”.

Foto: AS