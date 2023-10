Benitez: “Tiriamo più di Manchester City e Brighton, ma non facciamo gol. Perdiamo per i troppi errori individuali”

Il Celta Vigo di Rafael Benitez non ha cominciato bene la stagione e l’ex tecnico di Inter, Napoli, Real Madrid e Liverpool è a rischio esonero. Il problema principale sembra essere nella finalizzazione. Queste le parole in conferenza stampa:

“Nel confronto Premier-Liga siamo la sesta squadra che tira di più in porta, davanti a Manchester City e Brighton. Questo non è normale. Tiriamo tanto e segniamo pochi gol. Dobbiamo migliorare nella precisione, ma non perdiamo solo per questo motivo: perdiamo perché commettiamo troppi errori individuali, anche io ne faccio”.

Foto: twitter uefa