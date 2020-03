Benitez: “Qui in Cina nessuno ti obbliga a vincere, ma si pensa a migliorare per il futuro”

Dopo il Newcastle, Rafa Benitez è volato in Asia per una nuova esperienza da allenatore in un calcio diverso. “Sto facendo molte cose che ho fatto quando ero giovane in Castilla. La gente si chiede perché il calcio cinese non cresca ed è perché qui i bambini iniziano a giocare all’età di 13 anni. Sono in ritardo in questo aspetto”, racconta così il calcio in Cina il tecnico spagnolo, ora alla guida del Dalian Yifang, nell’intervista rilasciata a Marca. Emergenza Coronavirus da gestire in Cina, ma poco è cambiato del quotidiano della squadra, ha raccontato: “Abbiamo il controllo quotidiano di tutto: temperatura, lavarsi le mani … Ci alleniamo normalmente perché non c’è giocatore malato o altro. La psicosi è stata creata ed è più difficile controllarla. Siamo venuti a Marbella e, ora, a Pinatar. Siamo stati quasi un mese e non abbiamo nulla”.

L’ex allenatore del Napoli ha raccontato le motivazioni della sua scelta di vita e professionale, rispetto ad altre offerte dall’Europa: “C’erano squadre che non avevano la capacità di competere, di vincere. Qui, almeno, oltre a un buon contratto, esiste un progetto in cui nessuno ti chiede di vincere titoli, ma di migliorare e lasciare qualcosa per il futuro, un’eredità. E lo facciamo”.

Su alcune “leggende” e in particolare il rapporto con Cristiano Ronaldo, Benitez chiarisce: “Non gli ho mai detto come doveva calciare le punizioni. L’unica conversazione che ho avuto con Cristiano sui difetti è stata in Australia, quando eravamo in precampionato. Gli dissi che avevamo analizzato, insieme al mio allenatore del portiere, le punizioni calciate quando era al Manchester United … e la traiettoria della palla in relazione alla posizione della barriera. La nostra idea allora, come tecnici del Liverpool, era di cercare di contrastare i loro difetti. Ma questo è tutto. Non ho mai detto a Ronaldo come calciare punizioni, né a Modric come calciare d’esterno”.

Foto: The Sun