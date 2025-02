Benitez: “Napoli-Inter un bel duello, ma non sarà decisivo. Per lo Scudetto c’è pure l’Atalanta”

Domani c’è Napoli–Inter e il doppio ex Rafa Benitez ne ha così parlato alla Gazzetta dello Sport: “Che sia importante non lo negherà nessuno, che possa essere fondamentale è da scartare: chi dovesse vincere, non avrà messo le mani sullo scudetto; e chi dovesse perdere, non si rassegnerà”.

Poi ha proseguito: “Il pareggio farebbe il gioco dell’Atalanta, che comunque resterebbe in corsa a prescindere”. La corsa al titolo è entusiasmante: “Inter e Napoli sono a 57 e a 56 punti, l’Atalanta poco più dietro a 54, di questo passo a 83 punti ci sarebbe il titolo. Ma chi può dire che una delle tre non possa alzare la media, mettendo assieme un filotto?”.

