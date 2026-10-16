Benitez: “La Serie A è in difficoltà. L’Inter subisce troppi gol, clamorosa la sconfitta della Roma con il Real”

16/10/2026 | 11:04:15

Rafa Benitez ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport: “Sorprendente, assai, il ko dell’Inter; e prevedibile, ma clamoroso per il modo in cui è avvenuto, quello della Roma. Ma io, e non per andare controcorrente, ho visto qualcosa, anzi tanto di buono, all’Olimpico. L’Inter? È chiaro che stupisce quello zero in classifica, ma l’unica ragionevole perplessità arriva dalle difficoltà mostrate con il Bruges. A me viene il sospetto che si sia trattato di un caso, di una serata storta. Ma c’è un dato sul quale non si può sorvolare: in questa fase iniziale della stagione, la difesa ha subito troppo. La Serie A? È in difficoltà, come dimostrano anche i tre Mondiali a cui ha dovuto rinunciare. I discorsi da affrontare sono differenti, ovviamente: da una parte ci sono i club, le loro scelte, gli investimenti; dall’altra la Nazionale e dunque la scuola, i talenti, che secondo me non mancano. Non esistono i Baggio, i Totti, i Del Piero, i Vieri ma ci sono calciatori che hanno un loro peso e tanta qualità. In situazioni estreme si può dire che la Serie A è un limite per chi va all’estero”.

foto x uefa