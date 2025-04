Benitez: “Inter e Bayern sono due squadre gigantesche. È complicato segnare ai nerazzurri”

“Inzaghi ha capacità che sono evidenti e anche i suoi ragazzi sono stati bravissimi fino a questo momento, con un’andatura che già nei primi mesi di Champions è stata rassicurante”. Parla così a La Gazzetta dello Sport Rafael Benitez, ex allenatore di Inter, Napoli, Liverpool e Real Madrid: “Il successo dell’andata ha un suo peso, non si può ignorare e né ridimensionare, e mette i nerazzurri in una condizione di vantaggio, ci mancherebbe altro. Però è pure ver che bisognerà resettare, evitare di pensare che possa bastare gestire. Siamo al cospetto di due squadre gigantesche”.

Poi ha proseguito parlando degli uomini simboli: “Significherebbe far torto a tanti, quindi sarei in difficoltà. L’Inter è Lautaro o Thuram in fase realizzativa, ma anche uno strepitoso Barella e Calhanoglu in quella organizzativa e difensori ed esterni che lasciano il segno. Il Bayern non è solo Kane, non si limita all’estro di Sane o a quello di Olise, che pure sanno come cambiare la partita, o alla superba capacità di Kimmich e Goretzka”.

Infine: “Non penso che il Bayern si butterà in avanti in maniera scriteriata. Sono consapevoli che la qualità dei calciatori è una garanzia: un gol, volendo, possono trovarlo con pazienza. Però con quell’Inter a me sembra complicato. Lo spessore della squadra di Inzaghi è notevolissimo, ma la naturalezza con cui difende lo è di più. Chi passa può sospettare di avere lo spessore per vincere la Champions”.

