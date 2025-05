Benitez: “Inter-Barcellona? Senza Lautaro Inzaghi perde tanto, ma se la giocherà”

03/05/2025 | 09:39:47

Intervistato sulle colonne de La Gazzetta dello sport, l’ex Inter e Napoli Rafa Benitez ha detto la sua verso la sfida di Champions League tra nerazzurri e Barcellona: “La natura dell’una e dell’altra non la alteri da una settimana all’altra. Ti porti dentro ciò che sei, come ti sei costruito questo percorso luminoso in Champions. Certo, senza Lautaro, semmai non dovesse farcela a recuperare, Inzaghi perderà tanto”. Sul possibile forfait di Lautaro Martinez: “Anche mercoledì scorso Martinez non c’è stato nel secondo tempo e le occasioni non sono mancate. Sarà una partita dei singoli -a Yamal e agli interisti aggiungerei Pedri e Raphinha”.

FOTO: Twitter Uefa