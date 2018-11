Benitez: “Ho Napoli nel cuore. Inter? C’era il problema del FPF. Su Moratti e Mourinho…”

Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulla sua esperienza in Italia sulle panchina di Napoli e Inter: “Napoli? Ho un grande ricordo di quei due anni bellissimi: Napoli è rimasta nel mio cuore. Perché andai via? Il presidente De Laurentiis mi aveva offerto un contratto pluriennale, ma le mie due figlie erano piccole e ho dato priorità alla famiglia che voleva tornare in Inghilterra o Spagna. Inter? Abbiamo vinto due titoli, la Supercoppa italiana e il Mondale per club, è un buon risultato. Moratti resta un signore, ma è innamorato della sua Inter ed è troppo emotivo. Per i suoi giocatori dava tutto, poi bastava un risultato storto e s’innervosiva. Arrivammo a Brema già promossi in Champions e decisi di schierare i giovani per risparmiare i titolari in vista del Mondiale per club. Lo avvisai e fu d’accordo. Ma perdemmo e si lamentò con la stampa. Addio per colpa della vecchia guardia? Non è vero. Avevo l’appoggio di Zanetti, Cordoba, Milito, Walter Samuel, Cambiasso e dello stesso Eto’o che con me fece 18 gol. Diciamo che forse papà Moratti non se l’è sentita di staccarsi dai suoi pupilli. C’era 15 giocatori over 30, avevamo un piano per rinnovarla, ma c’era il problema del fair play finanziario. Lo seppi a mercato chiuso. Mourinho? Ha vinto tanto, ha sempre avuto il meglio. Come discuterlo?”.

Foto: Sun