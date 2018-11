Benitez: “Futuro? Al Newcastle sto bene e spero di continuare il progetto. Se dovessi lasciare…”

Rafa Benitez, allenatore del Newcastle, ha rilasciato un’intervista ai microfoni Sky Sports UK soffermandosi sul proprio futuro: “Quando si parla del mio futuro parliamo di cosa accadrà al Newcastle, club che non cesserà le attività quando io andrò via. Se acquistiamo calciatori, una volta che me ne andrò non verranno via con me, resteranno per il futuro del Newcastle. Se voglio restare? Sì, sono davvero contento in Inghilterra e soddisfatto anche del mio rapporto con i tifosi. Se dovessi lasciare non sarebbe un problema, ma mi dispiacerebbe davvero tanto. Questi due mesi che ci separano dal mercato saranno fondamentali per capire come andrà il resto della stagione. Siamo tutti molto vicini e se dovessimo vincere qualche partita, potremmo arrivare a gennaio con alcuni punti di vantaggio”.

Foto: Sun