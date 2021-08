Benitez: “Futuro James Rodriguez? Parleremo col suo agente per trovare la soluzione migliore”

Il futuro di James Rodriguez è in via di definizione, e probabilmente non sarà ancora a Liverpool. A parziale conferma di ciò le parole di Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, nella conferenza stampa di presentazione del match tra i Toffees e il Southampton. Ecco un breve estratto delle dichiarazioni del manager spagnolo circa il futuro della stella colombiana:

“Ho parlato con lui ad inizio stagione, quindi conosce le mie idee. Ovviamente ora non è a disposizione perché è in isolamento. Discuteremo del suo futuro con l’agente, come facciamo con tutti i calciatori, e troveremo la miglior soluzione per il club e per il giocatore”.

Foto: Twitter Benitez