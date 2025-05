Benitez: “De Laurentiis è un manager moderno, i due scudetti del Napoli ne sono la prova”

25/05/2025 | 11:06:06

L’ex tecnico di Inter e Napoli Rafa Benitez ha commentato la stagione delle due squadre, partendo dai partenopei. Le sue parole in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport: “I due scudetti in un tempo così ravvicinato sono la prova della natura di De Laurentiis di essere manager moderno, capace di investire e di dare alla società un ruolo di primissimo piano. Inter? La cultura della vittoria è per chiunque, quella della sconfitta è più difficile da digerire: ma lo scudetto o la Champions League la vince soltanto una. Ed essere arrivati sino a Monaco e in quel modo, con quei successi, non è una banalità”.

FOTO: X Uefa