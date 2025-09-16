Benitez: “Conte ha aperto un ciclo con il Napoli. Chivu ha dei problemi, la Juventus ha dato segnali a tutti”

16/09/2025 | 12:19:00

Intervistato da La Gazzetta dello sport, Rafa Benitez ha parlato della corsa scudetto: “De Laurentiis ha investito in maniera intelligente e massiccia e con Conte ha aperto un ciclo che ora viene esaminato in Europa: non sarà semplice riuscire ad essere sempre competitivi sui due fronti ma lo spessore dell’allenatore aiuterà. L’Atalanta è un’incognita, a me piace il modo in cui nel tempo è stato costruito questo capolavoro. Chivu deve fronteggiare una situazione strana, frutto di tanti piccoli micro-traumi: per un po’, l’Inter si è portato appresso la sconfitta di Parigi, che ora non penso abbia più incidenza. Però bisogna intervenire e subito e per farlo, il tecnico ha bisogno del sostegno dei Lautaro e dei Barella, dei Sommer e dei Thuram. E la Juve qualche indicazione l’ha già data, la vittoria di sabato è un segnale fortissimo a se stessa ma anche alle altre”.

FOTO: X Uefa