Benfica, si avvicina Richard Rios

15/07/2025 | 19:49:31

Richard Rios è l’uomo del giorno in chiave calciomercato. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il Benfica ha presentato una proposta ufficiale al Palmeiras sulla base di 25 milioni più bonus per il centrocampista colombiano. Le Aquile, inoltre, hanno già una base d’accordo con il calciatore per i termini personali, Rios darebbe l’assenso al trasferimento nel caso in cui fosse trovato un accordo totale tra i club. La Roma per sperare ancora, adesso, dovrebbe rilanciare a queste cifre.

Esclusiva. Il #Benfica ha presentato la sua proposta ufficiale da 25 + bonus al #Palmeiras per Richard #Rios. Base di accordo con il giocatore per i termini personali. Richard Rios darebbe l’assenso al trasferimento se fosse trovato un accordo totale tra i club. pic.twitter.com/6DkhH7CfYH — Gianluigi Longari (@Glongari) July 15, 2025

Foto: insta rios