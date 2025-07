Benfica, Rios in partenza per Lisbona

21/07/2025 | 23:10:08

Richard Rios si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benfica. Il centrocampista colombiano è in partenza, in questi minuti, in direzione Lisbona per iniziare la sua avventura con la maglia delle Aquile, con il Palmeiras che riceverà una cifra superiore ai 30 milioni. Come raccontato, la Roma ha avuto le carte in mano per circa una settimana, se avesse messo 30 milioni sul tavolo. Ma così non è stato. E il Benfica, ormai, è pronta ad abbracciare il suo nuovo centrocampista.

Foto: insta rios