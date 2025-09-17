Benfica-Qarabağ: un risultato storico per gli azeri

17/09/2025 | 10:57:10

Ieri sera il Qarabağ, contro ogni pronostico, ha scritto una nuova pagina della sua storia, riuscendo a battere il Benfica all’Estádio da Luz e conquistando così la sua prima vittoria in un girone della UEFA Champions League, con un’incredibile rimonta per 3-2.

Con questa vittoria, gli azeri hanno dimostrato di poter dire la loro in questa fase, sorprendendo anche gli addetti ai lavori e mettendo sicuramente in guardia le squadre, tra cui il Napoli, che dovranno affrontarli.

Foto: X Qarabağ