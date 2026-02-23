Benfica, presentato ricorso contro la sospensione di Prestianni

23/02/2026 | 18:00:19

La UEFA, nel pomeriggio, si è pronunciata per una sospensione temporanea per il calciatore Gianluca Prestianni, al centro delle accuse di insulti razzisti rivolte a Vinicius Jr del Real Madrid, il Benfica si è espresso contro questa decisione annunciando ricorso e tornando a ribadire il proprio impegno contro il razzismo tirando nuovamente per la giacchetta un simbolo del club, e del calcio portoghese, come Eusebio.

La nota: “Lo Sport Lisboa e Benfica è stato informato della decisione della UEFA di imporre una squalifica provvisoria di una giornata al suo giocatore Gianluca Prestianni, nell’ambito delle indagini in corso sull’incidente occorso durante la partita contro il Real Madrid. Il Club si rammarica di essere stato privato del giocatore mentre il processo è ancora in corso e farà ricorso contro questa decisione della UEFA, anche se è improbabile che le scadenze in questione abbiano un effetto pratico sulla gara di ritorno degli spareggi di Champions League . Lo Sport Lisboa e Benfica ribadisce inoltre il suo fermo impegno nella lotta contro ogni forma di razzismo o discriminazione, valori che fanno parte della sua identità storica e si riflettono nelle sue azioni quotidiane, nella sua comunità globale, nel lavoro della Fondazione Benfica e in figure importanti della storia del Club, come Eusébio”.

Foto: sito Bentica