Benfica-Napoli, le curiosità: i precedenti sorridono agli azzurri

10/12/2025 | 11:45:38

Alle 21 il match di Champions League tra Benfica e Napoli.

Ecco alcune curiosità:

-Le due formazioni si sono incontrate 4 volte: 3 vittorie partenopee e 1 vittoria portoghese.

-Il Benfica ha perso solo due delle ultime otto partite europee contro squadre italiane: 3 vittorie e 3 pareggi.

-Nelle ultime due sfide di Champions il Napoli ha mantenuto la porta inviolata.

-Il Benfica ha vinto solo una delle ultime 12 partite giocate in casa in Champions League e non vince da sette partite.

-Il Napoli ha perso solo due delle ultime 15 partite europee contro squadre portoghesi.

