Benfica-Napoli, le curiosità: i precedenti sorridono agli azzurri
10/12/2025 | 11:45:38
Alle 21 il match di Champions League tra Benfica e Napoli.
Ecco alcune curiosità:
-Le due formazioni si sono incontrate 4 volte: 3 vittorie partenopee e 1 vittoria portoghese.
-Il Benfica ha perso solo due delle ultime otto partite europee contro squadre italiane: 3 vittorie e 3 pareggi.
-Nelle ultime due sfide di Champions il Napoli ha mantenuto la porta inviolata.
-Il Benfica ha vinto solo una delle ultime 12 partite giocate in casa in Champions League e non vince da sette partite.
-Il Napoli ha perso solo due delle ultime 15 partite europee contro squadre portoghesi.
Foto: Instagram Inter