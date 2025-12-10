Benfica-Napoli: decide Rios nei primi 45′. Di Gregorio salva la Juve col Pafos nel primo tempo (0-0)
10/12/2025 | 21:49:01
I portoghesi chiudono avanti 1-0 il primo tempo con il gol di. Al 9′ Milinkovic-Savic salva il Napoli. Contropiede quasi fatale del Benfica che lancia Ivanovic a tu per tu con Vanja, destro del numero 9 ipnotizzato dal portiere azzurro che resta fino alla fine in piedi. La palla finisce a Aursnes che prova anche lui con il destro ma la palla termina out. Al 19′ arriva il gol del Benfica. Cross morbido in area di rigore, McTominay allontana timidamente, la palla finisce sui piedi di Rios che batte facilmente Savic. Napoli sotto, timido ed impacciato
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic. All: Mourinho.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang. All: Conte.
Juve bloccata sullo 0-0 nei primi 45′ e con qualche rischio corso.Il primo vero squillo della Juventus arriva dopo 8′ di gioco. Ci prova Yildiz dal limite, destro a giro parato da Michail. Al 31′ trema la porta di Di Gregorio, gran destro di Silva che si stampa sul palo. Pochi secondi dopo ci prova ancora Anderson Silva, la conclusione a botta sicura viene deviata in angolo.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. (A disp. Perin, Scaglia, Bremer, Conceiçao, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi). All. Spalletti.
PAFOS (3-4-2-1): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic; Correira, Dragomir; Anderson Silva. (A disp. Gorter, Petrou, Pileas, Quina, Bassouamina, Dimata, Jajá, Langa). All. Carcedo