Benfica, l’UEFA sospende Prestianni per la gara di Madrid

23/02/2026 | 15:55:47

Gianluca Prestianni non farà parte della spedizione del Bentica che cercherà l’impresa a Madrid dopo 1-0 di Lisbona che ha vinto il Real trionfare al Da Luz. Questo il comunicato dell’UEFA: “Sospensione provvisoria del giocatore del SL Benfica Gianluca Prestianni A seguito della nomina di un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA (EDI) per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita dei play-off della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF del 17 febbraio 2026, e su richiesta dell’EDI tramite un rapporto intermedio, l’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il sig. Gianluca Prestianni per la prossima (1) partita di una competizione UEFA per club per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per la violazione prima facie dell’Articolo 14 del Regolamento Disciplinare (DR) UEFA relativo a un comportamento discriminatorio.

Foto: sito Bentica