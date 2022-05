Benfica, le prime parole di Schmidt: “Un orgoglio essere in un club grande come questo”

Ufficializzato quest’oggi come nuovo allenatore del Benfica, ecco le prime dichiarazioni da tecnico dei lusitani di Roger Schmidt: “Orgoglioso di essere il nuovo allenatore del Benfica ed entusiasta della sfida da cominciare in questo grande club. Insieme useremo tutta l’energia e l’esperienza per avere successo“.

Foto: Facebook Benfica