Benfica, la UEFA conferma la squalifica provvisoria per Prestianni

25/02/2026 | 16:57:29

La UEFA ha, tramite un comunicato, confermato la squalifica provvisoria per il calciatore del Benfica, Gianluca Prestianni, che non ci sarà dunque nel match di questa sera contro il Real Madrid.

Questo il comunicato:

“ecisione della Commissione di Appello UEFA (AB) in merito alla sospensione provvisoria del giocatore dell’SL Benfica Gianluca Prestianni. L’AB ha preso oggi la seguente decisione: il ricorso presentato dall’SL Benfica è respinto. Di conseguenza, la decisione della Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA del 23 febbraio 2026 è confermata. Gianluca Prestianni rimane provvisoriamente sospeso per la prossima partita di una competizione UEFA per club a cui sarebbe idoneo”.

Foto: sito UEFA