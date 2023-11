Benfica-Inter: Dumfries non convocato

Nella prossima sfida contro il Benfica, l’Inter dovrà fare a meno della presenza del difensore olandese Denzel Dumfries per un affaticamento. La sua assenza rappresenta un punto di riflessione per la squadra, considerando il suo ruolo chiave nella retroguardia e nelle incursioni offensive lungo la fascia.

Dumfries, noto per la sua abilità poliedrica e la grinta in campo, è stato una componente essenziale nella tattica di Simone Inzaghi, contribuendo sia nella fase difensiva che in quella offensiva. La sua mancanza potrebbe avere un impatto notevole sulla dinamica di gioco dell’Inter, specialmente in vista di un incontro così significativo come quello con il Benfica.

Il motivo dell’assenza di Dumfries non è ancora chiaro, ma i tifosi nerazzurri sperano che si tratti di una situazione temporanea. La sua esperienza e il suo contributo alla squadra saranno sicuramente extra preziosi in una partita chiave come questa.

Foto: Instagram Dumfries