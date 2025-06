Benfica-Chelsea, interrotta a quattro minuti dalla fine per allerta meteo

28/06/2025 | 23:50:02

Al “Bank of America Stadium” di Charlotte si gioca il secondo ottavo di finale del Mondiale per Club tra Benfica e Chelsea. Chi vince sfida il Palmeiras (che ha eliminato il Botafogo). Prime grandi occasioni per Cucurella, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0. Al 64′ sblocca James su punizione. A quattro minuti dalla fine match sospeso per allerta meteo.

Foto: Instagram World Cup