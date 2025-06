Benfica-Auckland City, le formazioni ufficiali

20/06/2025 | 17:25:51

Alle 18, continua il Mondiale per Club, c’è la sfida tra Benfica e Auckland City.

Queste le formazioni ufficiali:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, A. Silva, Otamendi, Carreras; Kocku, Barreiro; Di Maria, Prestianni, Akturkoglu; Pavlidis. All. Lage.

AUCKLAND CITY (4-3-3): Garrow; Zhou, Mitchell, Boxall, Bell; Zeb, Ilich, Den Heijer; Lagos, Bevan, Yoo. All. Posa.

