Adel Taarabt è risultato positivo al Covid-19 e aggiunge altri problemi a quelli che già ha il Benfica.

Come riporta Record, è il terzo caso in pochi giorni, dopo Darwin Nunez e Weigl.

Taarabt sarà uno dei tanti assenti per la partita di giovedì contro gli scozzesi del Rangers in Europa League: Otamendi è squalificato, Samaris non è in lista. Ai box per infortunio André Almeida, Nuno Tavares, Todibo, Pedrinho.