Benevento, Vigorito: “Vinciamo anche dopo vent’anni, c’è programmazione. Il futuro è meno grigio”

06/04/2026 | 17:39:52

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha commentato così la promozione in Serie B parlando in zona mista: “L’arrivo di un percorso tracciato quando abbiamo avuto le due retrocessioni amare che hanno fatto male a tutti. Ebbi modo di dire in conferenza stampa che ci sarebbero voluti tre anni per tornare. C’è gioia non solo perché abbiamo vinto il campionato, non era mai successo fuori casa e l’abbiamo fatto con molto garbo. Una squadra che ha vinto perché costruita, dal contributo di Auteri, Carli, i match analyst dello scorso anno. Costruita sulle misure severe in una società in cui tutto sembra lecito ma il calcio ha le sue regole e vanno rispettate. Anche il futuro è meno grigio con questo zoccolo duro. Se dopo 20 anni vinciamo ancora, anche questo va sottolineato: c’è programmazione, evidentemente. Poi ci sono i bastoni delle Streghe e del Diavolo, ma noi non molliamo”.

foto x benevento