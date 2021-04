Benevento-Sassuolo è 0-1 all’intervallo: autorete di Barba allo scadere

Al Vigorito si affrontano Benevento e Sassuolo nella gara che chiude la 30a giornata di Serie A 2020-21.

La partita nei primi 45′ la fanno i neroverdi, più possesso palla e più idee ma la zampata stenta ad arrivare: il più pericoloso è Locatelli con un bel tiro dal limite dell’area, altri tentativi sono arrivati con Lopez, Marlon e Kyriakopoulos.

Quando tutti sembravano pronti a rientrare negli spogliatoi dopo un primo tempo a reti bianche, Boga fulmina la difesa del Benevento ed entra in area, mette in mezzo dove c’è Raspadori e Barba, nel tentativo di anticipo, mette la sfera nella sua porta. 1-0 Sassuolo all’intervallo, uomini di De Zerbi meritatamente in vantaggio.

Foto: Sito Benevento