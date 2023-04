Il Benevento le prova tutte per uscire dalla difficile situazione di classifica in cui si trova. Il primo aiuto è quello richiesto dalla tifoseria, infatti i campani per la sfida contro il Parma ha deciso di mettere i biglietti a solo 4 euro, per far in modo di avere un “Vigorito” completamente giallorosso che possa spingere i giocatori di Agostinelli.

Foto: Vigorito-2-800×400