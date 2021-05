Benevento, in un video la furia del ds Foggia contro Mazzoleni: “Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca”

La rabbia del Benevento non si placa. In un video pubblicato da Napoli Magazine si vede il ds Pasquale Foggia, all’uscita dello stadio andare da Mazzoleni, l’arbitro impegnato oggi al Var, il quale ha suggerito a Doveri di revocare il rigore non dato al Benevento sul 2-1 del Cagliari. Dal video si possono sentire queste parole: “Te lo devi rivedere il leggero contatto, se hai una coscienza. Hai capito o no? Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca, sempre avuta, sia da arbitro che da VAR”.

Foto: Twitter Benevento