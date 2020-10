Benevento-Napoli, le probabili formazioni

Domani alle 15 gli uomini di Gattuso saranno di scena a Benevento per provare a riscattare il passo falso europeao contro l’AZ. Il Napoli cambia poco, potrebbe trovare spazio però Petagna al posto di Mertens per diseganre quello che sarebbe più un 4-4-2 dal punto di vista delle caratteristiche dei giocatori in campo. Suggestiva la sfida fra i fratelli Insigne. Ecco le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne R., Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Petagna, Insigne L.; Osimhen

Foto: Twitter Napoli