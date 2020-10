Brutta tegola per Pippo Inzaghi che alla ripresa del campionato non potrà fare affidamento su Gabriele Moncini. Il centravanti del Benevento, a cui aveva dato una maglia da titolare contro il Bologna, si è procurato una lesione all’adduttore che lo terrà fermo almeno tre settimane. Niente Roma per lui, ma un programma di recupero personalizzato. Lapadula scalda i motori: giocherà al centro del tridente con Iago Falque e Caprari.