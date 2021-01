Benevento-Milan: Inzaghi sfida il passato

Il Benevento è pronto a sfidare la capolista. I sanniti guidati da Pippo Inzaghi, vogliono continuare a stupire dopo una prima parte di stagione pazzesca.

La formazione di Pippo Inzaghi vuole continuare a stupire e questa sera, avrà una nuova opportunità contro i rossoneri di Stefano Pioli.

Undici stagioni da calciatore costellate da numerosi trofei, e una da allenatore non potranno essere dimenticate facilmente nei 90 minuti di questo pomeriggio.

Tra Pippo ed il Milan fu subito colpo di fulmine, fina da quando nel 2001 Galliani e Berlusconi decisero di portarlo da Torino a Milano. E molto probabilmente è un amore destinato a non finire. Nonostante i momenti di alti e bassi, Superpippo e il Diavolo hanno continuato ad amarsi reciprocamente.

Iniziato nel 2001 da calciatore e terminato nel 2015, dopo l’avventura sulla panchina della prima squadra rossonera, 14 anni d’amore non si possono cancellare in un colpo d’ali. Ecco perché quella di stasera, sarà una dolce sfida per Inzaghi.

Foto: sito benevento