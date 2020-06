Benevento, la gioia di Inzaghi: “Abbiamo scritto la storia, siamo andati oltre le aspettative”

E’ un Pippo Inzaghi visibilmente emozionato quello che si presenta ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Benevento contro la Juve Stabia, un successo che permette ai sanniti di staccare il pass per la Serie A con sette turni di anticipo. Queste le parole del tecnico giallorosso: “Qual è l’immagine che resta di questo Benevento? Quella di stasera. In dieci per ottanta minuti e si vince. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Siamo riusciti ad eguagliare un record che durava dal ’77. In casa non abbiamo mai perso, sono contento per il presidente e per il direttore. Questi ragazzi sono stati fantastici, avremmo meritato una cornice migliore. Complimenti a loro, mi hanno dato soddisfazioni incredibili. Siamo andati oltre le aspettative. I ragazzi hanno fatto sembrare tutto semplice, ma dietro c’è un grande lavoro della società in questi anni. Il presidente e il ds mi volevano già anni fa, avevo un debito d’onore con loro. Potevo aspettarmi di vincere il campionato, ma non di fare la storia”.

Foto: sito ufficiale Bologna