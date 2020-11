Benevento-Juventus: le ultimissime sulle probabili formazioni

La gara delle 18.00 del sabato è la sfida tra Benevento e Juventus. Gara speciale tra i due allenatori, Inzaghi e Pirlo, ex campioni del Mondo nel 2006 e compagni nel Milan di Ancelotti dove hanno vinto tutto.

In casa Benevento, Inzaghi deve ancora rinunciare a Iago Falque, Viola e Foulon. In attacco spazio al tridente Lapadula, Caprari, Insigne.

La Juve invece arriva nel Sannio senza Cristiano Ronaldo, non convocato per farlo riposare. Difesa a 3 praticamente obbligata con Danilo, De Ligt e il recupero di Bonucci. In attacco spazio a Dybala al fianco di Morata.

Queste le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Filippo Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala. All. Pirlo.

Foto: Sito Benevento