Benevento, in arrivo il difensore Barba dal Chievo

Un difensore in arrivo per il Benevento di Pippo Inzaghi. Come anticipato dal portale Ottopagine alle ore 18.20, il club sannita ha praticamente chiuso l’operazione per Federico Barba: definiti gli ultimi dettagli con il Chievo Verona che ne detiene il cartellino. Per l’arrivo del difensore, quest’anno impegnato con la maglia del Real Valladolid, mancherebbe soltanto l’ufficialità, attesa già nelle prossime ore.

Foto: Twitter ufficiale Chievo