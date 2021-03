La Fiorentina che sta affrontando il Benevento non schiera Cristiano Biraghi, c’è Venuti dirottato a sinistra al suo posto e Caceres sulla destra. L’esterno mancino di Prandelli non è andato neanche in panchina e si è dovuto accomodare in tribuna a causa di un problema ad un piede accusato in allenamento.