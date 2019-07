Benevento, è ufficiale l’arrivo di Sau. Contratto fino al 2021

Marco Sau è un nuovo giocatore del Benevento, dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni ora c’è anche l’ufficialità. Un rinforzo importante per il reparto avanzato di Filippo Inzaghi, questo il comunicato del club giallorosso: “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato, in data odierna, l’accordo con il calciatore Marco Sau. L’attaccante sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Marco Sau arriva nel Sannio dopo la breve parentesi con la casacca blucerchiata (5 presenze). L’attaccante di Sorgono, ha totalizzato in 7 stagioni (6 di Serie A e 1 di Serie B) con la maglia del Cagliari 202 presenze, 49 goal e 22 assist. Il classe ’87, nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Manfredonia, AlbinoLeffe, Lecco, Foggia e Juve Stabia”.

Foto: Twitter ufficiale Benevento