Benevento, deferito il presidente Vigorito per le dichiarazioni contro Mazzoleni

Il Procuratore Federale ha deferito il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, per le “dichiarazioni lesive della reputazione” contro l’addetto al Var della partita di campionato Benevento-Cagliari giocata il 9 maggio scorso finita con la vittoria dei sardi per 3-1. Come riporta l’Ansa, Vigorito è accusato di “avere espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro addetto al Var della gara Benevento-Cagliari disputata il 9 maggio 2021”. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente, dotato dei poteri di rappresentanza.

FOTO: Sito ufficiale Benevento