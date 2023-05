Benevento, assalto al pullman sull’autostrada. Vetri in frantumi. Squadra rientra con la scorta

Assalto al pullman del Benevento in autostrada. È quanto successo sulla Bologna-Firenze, dove la squadra ultima in classifica in B stava tornando dalla trasferta persa 3-1 in casa del Cittadella. Come riporta Ottopagine, secondo le prime ricostruzioni, gli artefici dovrebbero essere stati gli stessi “tifosi” del Benevento. Tutto è terminato con l’intervento della polizia e la scorta fino al rientro in città, senza nessun ferito. Sono stati comunque momenti di grande panico e tensione, con lancio di oggetti di ogni tipo, danni e vetri in frantumi. Sempre secondo le ricostruzioni di chi viaggiava sul pullman, si è trattato di un vero e proprio assalto: il pullman è stato affiancato da furgoni a nove posti. Un agguato ad alta velocità, col rischio di uscita di strada o di incidenti con altre auto che viaggiavano. Gli autori dell’aggressione hanno attaccato con spranghe di ferro sporgendosi dai finestrini dei van, e rompendo i vetri esterni.

Foto: sito Benevento