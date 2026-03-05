Benevento a un passo dalla B. Catania battuto 2-1 e +10 sugli etnei. Salernitana ko
05/03/2026 | 22:42:09
Concluse le gare del turno infrasettimanale di Serie C. Stasera in campo il girone B, con una gara decisiva per il campionato. Lo scontro diretto al vertice tra Benevento e Catania vede la vittoria per 2-1 dei campani che ora vedono la Serie B ad un passo. Le Streghe sono a +10 sugli etnei. Nelle altre gare, ko la Salernitana di Cosmi nel derby a Caserta.
Di seguito i finali:
Altamura-Foggia 1-0
72′ Curcio
Cerignola-Trapani 4-1
10′ Ruggiero (C), 30′, 76′ Gambale (C), 39′ Paolucci, 45+10′ Celeghin (T), 83′ Vazquez (T)
Benevento-Catania 2-1
22′ Lunetta (C), 25′ Lamesta (B), 85′ Mignani (B)
Casertana-Salernitana 1-0
37′ Butic
Crotone-Cavese 2-0
25′, 52′ Gomez
Potenza-Cosenza 1-4
4′, 54′ Emmausso (C), 27′ Selleri (P), 39′ Florenzi (C), 68′ Dametto (C)
Foto: sito Benevento