Benedyczak: “Peccato per stasera. Andremo a Pisa per vincere, è la partita più importante”

04/12/2025 | 22:13:21

L’attaccante del Parma, Adrian Benedyczak, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Ogni partita proviamo sempre a fare delle buone cose, oggi il Bologna in avvio ci ha lasciato un po’ di spazi. Per me è perfetto, mi piace attaccare la profondità, siamo riusciti a creare tante situazioni da gol”.

Adesso la testa torna al campionato, vi aspetta il Pisa: “C’è delusione ma non dobbiamo pensare più di tanto, dobbiamo rimetterci al lavoro. Ora dobbiamo recuperare e da domani prepariamo la sfida contro il Pisa che è la partita più importante perché è uno scontro diretto. Ci prepareremo bene e andremo lì per vincere”.

Foto: Instagram personale