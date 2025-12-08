Benedyczak: “Ho chiesto a Pellegrino di lasciarmi il rigore. Stavo cercando il primo gol, lo ringrazio”

08/12/2025 | 18:56:36

Benedyczak ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Pisa: “Sono tre punti importanti prima di tutto. Questo è il mio primo gol in Serie A e sono molto felice. Oggi Mateo era il primo rigorista, ma gli ho chiesto se potessi batterlo perché mi sentivo molto bene. Stavo cercando il primo gol in Serie A, lo ringrazio. Lavoro come lavoravo prima, dobbiamo guardare in avanti e prepararci alla prossima partita. Abbiamo iniziato bene. Poi dopo il gol ci siamo abbassati un po’ troppo forse. Loro sono una squadra fisica e che mette tanti cross in area, ma siamo stati bravi ed è stato importante. Sicuramente questa vittoria ci lascia tanta fiducia, in Serie A tutte le partite sono difficili. Dobbiamo cercare di fare il massimo per dare continuità. Oggi Pellegrino era il primo rigorista, ma gli ho chiesto se potessi batterlo perché mi sentivo molto bene. Stavo cercando il primo gol in Serie A, lo ringrazio”.

foto x parma