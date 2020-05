Benedetto: “Vorrò sempre tornare al Boca, ma prima voglio giocare la Champions League”

Dario Benedetto, attaccante argentino dell’Olympique Marsiglia, apre ad un ritorno al Boca Juniors. Infatti, il Pipa ha dichiarato a FOX Sports Argentina: “Sto bene al Marsiglia, i tifosi mi ricordano quelli argentini. Devo essere realista, non mentirò e non mentirò a me stesso. Avrò sempre voglia di tornare a Boca un giorno. Tuttavia, oggi, il mio sogno è giocare la Champions League. Grazie a Dio questo sogno è alla mia portata e spero di poter giocare quando riprenderà la Champions.”