Benedetto: “Non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Infortunio? Nulla di grave”

Il neo acquisto del Marsiglia Dario Benedetto, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione. Queste le parole dell’attaccante argentino: “Fisicamente, mi sento molto bene. Avevo un po ‘di tensione nel mio legamento interiore, il che potrebbe aver fatto perdere un po’ di allenamento, ma in verità mi sento molto bene. È solo questione di giorni per unirmi con i compagni di squadra in allenamento. Penso che sarò a disposizione dalla seconda giornata di campionato”.

Foto: Twitter Marsiglia