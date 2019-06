“Futuro? Ancora non so nulla. Credo che resterò al Boca, vediamo cosa accadrà”. Queste le parole pronunciate ai microfoni di TycSports da Dario Benedetto, attaccante argentino del Boca Juniors, legato al proprio club da una clausola rescissoria di 21 milioni di euro. Recentemente, alcune fonti argentine avevano riportato la notizia dell’interesse del Marsiglia per il classe ’90.

Foto: Facebook ufficiale Boca Juniors