Benedetto al Boca Juniors: “Ho mantenuto la parola, torno in un club che amo”

Il Boca Juniors si appresta ad accogliere nuovamente Dario Benedetto. Lo stesso attaccante ha confermato a Onda Cero Elche l’immediato trasferimento: “Ho detto che in un modo o nell’altro sarei tornato al Boca Juniors e ho mantenuto la parola. Sarò sempre un tifoso di questa squadra ma ora ho l’opportunità di tornare nel club che amo. Voglio avere i minuti che non ho avuto all’Elche. In ogni caso sono contento, ho imparato molto da questa esperienza”.

FOTO: Twitter Boca